Survivor'da kavga eden Yusuf ve Hikmet'in cezası belli oldu
Nefes kesen mücadeleye sahne olan Survivor'a Hikmet ve Yusuf arasındaki gerginlik damga vurdu. Sunucu Murat Ceylan, her iki yarışmacının alacağı cezayı açıkladı.
CEZALARI BELLİ OLDU
Survivor'da merakla beklenen soru cevabını buldu. Geçtiğimiz günlerde oyun sırasında büyük bir tartışmaya giren Hikmet ve Yusuf'un alacakları cezalar belli olduYarışmanın sunucularından Murat Ceylan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde Hikmet ve Yusuf arasındaki gerginlik sonrası alınan kararı açıklıyorum. Hikmet ve Yusuf 3'er oyunda oynamayacaklar ve 3'er ödülde yararlanamayacaklar. Eğer bir kez daha bu ikili tansiyonu yükseltirlerse haklarında hiç istenilmeyen bir karar verilecek.