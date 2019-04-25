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Polise ihbar ettiği alkollü sürücünün kaza anını kaydetti

ABD'de bir sürücü, otobanda sürekli hatalı olarak şerit değiştiren alkollü bir sürücüyü önce polise ihbar etti, ardından kameraya kaydetti.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'da otobanda kaydedildi. Önünde seyreden aracın sürekli hatalı olarak şerit değiştirmesi ve sabit bir şekilde ilerleyememesinden şüphelenen sürücü, durumu polise bildirdi. İhbardan kısa süre sonra alkollü sürücü, bir jipe çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Kaza anı ise an be an kaydedildi.

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