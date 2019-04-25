Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aksaray’da zehir tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 8 şüpheliyi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, NSM Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında 8 şüphelinin uyuşturucu sevkıyatı, ticareti ve sokak satıcılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Ardından olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan NSM ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek teknik ve fiziksel takip başlattı. Yaklaşık 1 hafta süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri, şüphelilerin adreslerini de belirleyerek eş zamanlı olarak Hacı Hasanlı Mahallesinde 2 adrese, Laleli Mahallesinde 1 adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, Murat Ö. (25), Tuncay U. (45), Murat T. (31), H.Y. (21), T.G. (23), B.D. (27), Y.D. (27) ve M.K. (25) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda evlerde, şahısların üzerinde ve arabada yapılan aramalarda 17 gram eroin maddesi ve küçük çapta esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 8 şüpheliden Murat Ö., Tuncay U. ve Murat T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.