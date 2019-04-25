GÜNCEL

25 Nisan Türkiye Gündemi yeni

25 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı

Devletin zirvesi, 57. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde buluştu. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı.

Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Kemal Kılıçdaroğlu detayı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Demirtaş'ın ifadesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı detayı göze çarptı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Banka Politika Faizi'ni yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

Mansur Yavaş'tan ilginç çıkış: Evliya olsa yolunu şaşırır

Mansur Yavaş, "Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz. Siz şirkete ihale ediyorsunuz o da istediği şirkete veriyor. Ben, evliya olsa yolunu şaşırır diyorum" açıklaması yaptı.

Küçükçekmece sapığı yakalandı

Süleyman Soylu sapığın yakalandığını duyurdu. Yakalanan zanlının Pakistan uyruklu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyetinde sorgusu süren sapığın 18 yaşında M.V. evinde yakalandı ve tacize uğrayan çocuklar teşhis etti.

Fenomen olma devri bitiyor mu? Instagram'ın yeni güncellemesi fenomenleri kızdıracak

Sahte beğeniler, artık tarih olacak. Instagram’ın yeni güncellemesiyle birlikte dijital dünyadaki prestiji simgeleyen beğeni sayıları artık gözükmeyecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İŞKUR'dan işçi ve işverene dikkat çeken uyarı
İŞKUR'dan işçi ve işverene dikkat çeken uyarı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık Suriyeli mi? 7'si yabancı çıktı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık Suriyeli mi? 7'si yabancı çıktı
İYİ Parti'de kurucu üyeler Akşener'e Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı
İYİ Parti'de kurucu üyeler Akşener'e Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı
Ali Koç camiaya umut dağıttı
Ali Koç camiaya umut dağıttı
Reha Muhtar Twitter'dan duyurdu! Ekranlara geri dönüyor
Reha Muhtar Twitter'dan duyurdu! Ekranlara geri dönüyor
Kim Jong-Un, 4 diplomatını kurşunlatarak infaz ettirdi! Gerekçesi şaşkınlık yarattı
Kim Jong-Un, 4 diplomatını kurşunlatarak infaz ettirdi! Gerekçesi şaşkınlık yarattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kedi ile farenin peynir kardeşliği kamerada
Kedi ile farenin peynir kardeşliği kamerada
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu
Instagram kullanan şempanze sosyal medyada gündem oldu
Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü
Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar okuduğu ezanla TT oldu
Bursa Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar okuduğu ezanla TT oldu
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı