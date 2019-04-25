25 Nisan Türkiye Gündemi yeni

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu tokalaştı

Devletin zirvesi, 57. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde buluştu. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı.

Selahattin Demirtaş'ın savunmasında Kemal Kılıçdaroğlu detayı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Demirtaş'ın ifadesinde Kılıçdaroğlu'na saldırı detayı göze çarptı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Banka Politika Faizi'ni yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

Mansur Yavaş'tan ilginç çıkış: Evliya olsa yolunu şaşırır

Mansur Yavaş, "Belediyenin işlerini şirketlere vermesini istemiyoruz. Siz şirkete ihale ediyorsunuz o da istediği şirkete veriyor. Ben, evliya olsa yolunu şaşırır diyorum" açıklaması yaptı.

Küçükçekmece sapığı yakalandı

Süleyman Soylu sapığın yakalandığını duyurdu. Yakalanan zanlının Pakistan uyruklu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyetinde sorgusu süren sapığın 18 yaşında M.V. evinde yakalandı ve tacize uğrayan çocuklar teşhis etti.

Fenomen olma devri bitiyor mu? Instagram'ın yeni güncellemesi fenomenleri kızdıracak

Sahte beğeniler, artık tarih olacak. Instagram’ın yeni güncellemesiyle birlikte dijital dünyadaki prestiji simgeleyen beğeni sayıları artık gözükmeyecek.