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Bitlis'te yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 34 yaralı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 34 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ve 32 kişi yaralandı.

Kaza, Tatvan'ın çıkışında bulunan Bitlis-Tatvan kavşağında meydana geldi.

Bitlis'ten Ahlat ilçesi yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 BE 825 plakalı TIR ile Tatvan'dan Bitlis yönüne gitmek için ismi bilinmeyen sürücüsünün kavşaktan dönmeye çalıştığı 65 EA 361 plakalı 'Best Van Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü çarpıştı.

Araçların devrildiği kazada, sürücüler ile 32 yolcu yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 34 yaralıyı ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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