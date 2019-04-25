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İtalya'dan yürüyerek Çin’e ulaşmayı hedefliyor

İtalya'nın Napoli kentinden yaklaşık 6 ay önce yola çıkan ve yürüyerek Çin'e ulaşmayı hedefleyen Daniele Ventola, Sinop'ta mola verdi.

Daniele Ventola, günde yaklaşık 30 kilometre yol yürüdüğünü, çadır kurarak mola verdiğini, olumsuz hava şartlarında ise pansiyon ve otel gibi yerlerde konakladığını belirtti. Ventola, “Yolculuğum çok güzel geçiyor, özellikle Türk insanı bana yakın ve sıcak davranıyor. İtalya'dan başladığım yürüyüşümü gelecek yıl Çin'de tamamlamayı hedefliyorum. Taşıdığım çantam biraz ağır, o nedenle yolculuk sırasında zorluk çektiğim zamanlar oluyor ama yine de günde ortalama 30 kilometre yol yürüyorum. Türkiye'de olmaktan son derece mutluyum. Çünkü burada insanlar çok sıcakkanlılar. Daha önceden Türk arkadaşlarım da olmuştu. Onlar da gideceğim yerlerle ilgili bana bilgi veriyorlar. Sinop’taki tarihi yapılar çok dikkatimi çekti. Gezdim gördüm, bu şehir bir harika" dedi. 

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