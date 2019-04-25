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Trabzon'da 14 gündür aranan liseli Emel'in denizde cesedi bulundu

TRABZON'un Sürmene ilçesinde yaşadığı evden 11 Nisan’da akşam saatlerinde ayrılan ve 14 gündür her yerde aranan Emel Aktaş’ın sahildeki kayalıklarda cesedine ulaşıldı.

TRABZON’un Sürmene ilçesinde, 14 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisi Emel Aktaş'ın (17) denizde cansız bedeni bulundu.

Sürmene Sağlık Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Emel Aktaş, 11 Nisan günü Sürmene'deki evlerinden çıktı. Kimliğini, cüzdanını ve cep telefonunu evde bırakan Aktaş, akşam eve dönmedi.

Aile kızlarına ulaşamayınca polis ve jandarmaya başvurdu. Emel Aktaş'ı bulmak için çalışma başlatıldı. Ancak liseli Aktaş, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Balıklı Mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, denizde bir ceset olduğunu fark etti. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin kayıp olarak aranan Emel Aktaş'a ait olduğu belirlendi.

Aktaş'ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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