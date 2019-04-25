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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğu arabasına aldı

İSTANBUL'un Ümraniye ilçesinde bir kişi, atık kağıt yüklü arabasıyla yokuşu çıkamayan çocuğa arabasının bagajına oturtarak yardım etti.

İSTANBUL'un Ümraniye ilçesi Elalmış Caddesinde atık kağıt toplayan bir çocuk, kağıtları yüklediği el arabasını yokuş yukarıya çıkaramadı. Bu sırada aracıyla yoldan geçen bir kişi durumu fark etti.

Kadın aracının bagajına çocuğu oturtup el arabasının kollarını da bagaja taktı. Sürücü, atık kağıt yüklü el arabasını otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. Yokuşun başında duran kadın, çocuğun bagajdan inmesine de yardım etti. Çocuğun teşekkür ettiği sürücü, aracıyla yoluna devam etti.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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