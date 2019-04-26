MEDYA

Leke 3. bölüm 2. fragmanı

Leke dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke 3. yeni bölümüyle 30 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de olacak. Leke'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Leke 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Leke'nin yeni bölümünde neler olacak? Leke 30 Nisan 2019 Salı akşamı Kanal D'de...

Dizi; yetiştirme yurdunda büyümüş hukuk öğrencisi Yasemin ve iş hayatında başarılı olan ancak özel hayatında kadınlara mesafeli ve güvensiz olan Cem'in saf ve temiz aşklarını konu alıyor.

Aynı zamanda bir organizasyon şirketinde çalışan, hayatını işitme engelli erkek kardeşine adayan Yasemin karakterine dizide güzel oyuncu Melis Sezen hayat veriyor.

Geçmişte ailesinin parçalanmasına tanık olan, atlatamadığı bu travma nedeniyle kadınlarla arasında mesafe olan Cem'i ise başarılı oyuncu Burak Sevinç canlandırıyor.

Kalbi kırık ve yaralı iki ruhun eşsiz aşk hikayesini anlatan Leke, izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi
Küçükçekmece'deki kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Fenerbahçe Beko üst üste 5. kez Final Four'da
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
Şenol Güneş, Kagawa kararını verdi
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Yeni Malatyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğu arabasına aldı
Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğu arabasına aldı
Kardeş Çocukları 13. bölüm 2. fragmanı
Kardeş Çocukları 13. bölüm 2. fragmanı
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Çarpışma 20. bölüm ilk sahne
Zengin ve Yoksul 4. bölüm 2. fragmanı
Zengin ve Yoksul 4. bölüm 2. fragmanı
Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı
Orhan Gencebay'ın oğlu bıçaklandı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Hastanede görevliye tokat attı: Kaçarken yaralandı!
Hastanede görevliye tokat attı: Kaçarken yaralandı!
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm