Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber'den Temel Karamollaoğlu'na tepki

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da Karamollaoğlu'nun sözlerine tepki göstermişti.

Rektör Biber, "Temel Karamollaoğlu’nun bir mabedimizi kastederek ne gerek vardı demesi, bir eğitim kurumunu kastederek, "ki Ardahan Üniversitesi de burada kastedilmiştir" ne gerek var denilmesi hakikaten anlaşılacak bir konu değildir. Bir eğitimci olarak böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz" dedi.

Ardahan Üniversitesini anlattı

Rektör Biber, "Ardahan Üniversitesi Türkiye’de bugün devlet üniversiteleri arasındaki müstesna yerini almış, on yaşını tamamlamış, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından öğrencisi olan uluslararası hüviyetini hızla kazanmaya çalışan bir üniversite konumundadır. Halihazırda yabancı öğrenci sayısı itibari ile Türkiye’deki ilk 5 üniversite içerisinde yer alıyor. Öğretim üyesi sayısı bakımından 320’nin üzerinde toplam öğretim elemanımız ve yine 300’e yakın idari personelimiz ile devasa bir aileyiz" ifadelerini kaydetti.