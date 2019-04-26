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Yavruları için kilometrelerce yürüyerek mama getiren anne köpek

Yavrularına mama getiren anne köpeğin o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Yavrularını doyurabilmek için kilometrelerce yol yürüyen anne köpeğin o yürüyüşü ve yavrularına ulaştığı anlar bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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