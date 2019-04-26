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Çalınan motosikletine aynı gün kavuştu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çalınan motosikleti polis 12 saatte bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi’nde oturan su tesisatçısı Yusuf Pek’e ait park halindeki 59 LM 171 plakalı yaklaşık 4 bin lira değerindeki motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce geçtiğimiz günlerde çalındı. Motosikleti park ettiği yerde bulamayan Pek, polise gidip şikayetçi oldu. Yusuf Pek, olaydan saatler sonra polisin ve vatandaşların yardımıyla motosikletinin, evine bir kaç yüz metre uzaklıkta bulunan boş bir binada bulunduğunu belirtti. Motosikletine kavuşmanın sevincini yaşayan Yusuf Pek, “Motosikletimi çalındıktan 1 gün geçmeden bulduk. Şu an keyfim yerinde. Bulunmasında yardımcı olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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