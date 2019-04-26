DÜNYA

Instagram Fenomeni Dan Bilzerian'dan olan yaratan parti!

Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca takipçi elde eden dünyanın en zengin playboyu Dan Bilzerian, doğum gününde beslediği boz ayıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Lüks hayatından paylaştığı fotoğraflarla Instagram fenomeni olan Dan Bilzerian, doğum günü partisinden bir anı takipçileriyle paylaşınca büyük tepki çekti.

38 yaşındaki Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın paylaştığı bir video sosyal medyada olay oldu. Los Angeles'taki evinde parti düzenleyen Bilzerian, bahçesindeki boz ayıyı beslerken paylaştığı bu görüntü ile tartışmalara sebep oldu. Bilzerian 15 milyon görüntülenme alan video ile ilgili açıklama yaptı. Ayının parti süresince son derece düzgün muamele gördüğünü belirten Bilzerian ayının çok genç yaşta koruma altına alındığını ve son derece sağlıklı beslendiğini belirtti.

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