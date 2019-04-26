26 Nisan Türkiye Gündemi

Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti için sahaya indi. İddialara göre Davutoğlu, yeni kurulacak parti için il başkanları düzeyinde görüşme gerçekleştiriyor.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarınca görevlendirilen sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri yerine, özel banka ve özel okul çalışanları olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Berat Albayrak'tan vergi reformu açıklaması! En ileri seviyeye taşıyacağız

Berat Albayrak, yeni dönem vergi politikası ve vergi reformuyla ilgili "Mükellef dostu bir yapı ile vatandaşlarımızın memnuniyetini en ileri seviyeye taşıyacağız" dedi.

Kongreye sunulan F-35 raporu rezaleti ortaya çıkardı

ABD Hükümet Sorumluluklar Ofisi (GAO), parçalarda uyuşmazlık, tamiratta uzun süreli gecikmeler ve gerekli parçaların tedarik edilememesi gibi sebeplerden dolayı F-35 savaş uçaklarının planlanandan çok daha az test uçuşu yaptığını ortaya koydu.

Trump'tan Biden'a: Hoş geldin uykucu Joe

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimleri için aday adaylığını açıklayan Joe Biden'a Twitter'dan "yarışa hoş geldin uykucu Joe" dedi.