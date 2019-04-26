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Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!

Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!

Küçükçekmece'de yaşanan tecavüz ve taciz olayları ortalığı ayağa kaldırdı. Dün 5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapığın yakalanmasının ardından bugün de 7 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı yakalandı.

Küçükçekmece'de bir apartmanda 7 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan zanlı güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. 37 yaşındaki şüphelinin aynı suçtan kaydı bulunuyor.

Küçükçekmece'de 2 gün önce bir apartmana girerek, zile bastığı dairede kendisine kapıyı açan 7 yaşındaki kızı taciz eden şüphelinin aynı ilçede oturduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde bulunan 55 ayrı güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından zanlının kimliği belirlendi.

37 yaşındaki zanlının 2014 yılında aynı suçtan 1 adet kaydığı bulunduğu ve ilçede 2 ayrı cinsel istismar olayının daha faili olduğu tespit edildi.

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