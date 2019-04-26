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Kilo almak ya da vermek isteyenlere 'çay' önerisi

Kilo almak ya da vermek isteyenlere 'çay' önerisi

Günde 10 bardak 2 şekerli çay içen bir kişi yılda 1 kilogram alırken, şekerli çayın insülin salgısını etkilemesi nedeniyle alınan kilonun katlanarak 3'e çıktığı ortaya konuldu.

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Mehmet Refik Sezgin, bir bardak çayın, ortalama 5 gram kabul edilen 2 küp şeker yerine iki kuru üzümle içilmesini önerdi.

Günde 10 bardak çay içen insanın 200 kaloriyi boş yere almış olduğunu kaydeden Sezgin, “Sadece çaydan gelen şeker, günde 10 bardak çay içen biri baz alındığında yılda 1 kg fazla kiloya neden oluyor. Ancak şeker insülin salgısını etkilediği için bu kilo katlanarak 3'e çıkıyor. Bu kilo, farkına varmadan aldığımız sosyal bir içecek olan şekerli çaydan gelen kilo. Ayrıca çayın yanında atıştırmalıkları hesap etmiyoruz. Şekerli çay, açlık hissine neden olduğu için yanında başka şeyler almak ihtiyacı ortaya çıkıyor" dedi.

Sezgin, Türk halkının sosyal içeceği olan çayın bu şekilde içilmesi halinde 10 yılda 20 kilo alınmasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

Şekersiz çay kilo verdiriyor
Çayın aktif bileşenlerinden dolayı metabolizmaya olumlu etkileri olduğunu vurgulayan Sezgin, “Çay şekersiz içildiğinde antioksidan ve kafein etkisiyle olumlu etkiler yapıyor. Metabolizmayı hızlandırıp kilo vermeye yardımcı olabiliyor. Herhangi bir sağlık problemi yoksa günde en az 4-5 bardak şekersiz çay içilebilir" diye konuştu.

Kuru üzümle çay içmek...
Çayı şekersiz içemeyenler için kuru üzümü öneren Sezgin, “Bir bardak çay, 2 tane kuru üzümle içilebilir. 15 kuru üzümün bir meyve yerine geçtiğini düşünürsek, hem şekerden daha sağlıklı hem de 50-75 kalori arasında" dedi. Ufak tefek atıştırmalar ve şekerin 'boş enerji kaynağı' olduğunu ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Besin değeri ve besleyiciliği olmayıp, yüksek ve saf enerji içeren, uzun vadede sağlık riskleri oluşturabilecek ufak atıştırmalıklar, tüketilirken farkına varılmayan gıdalardır. Mesela hazır meyve suları, dondurma, aromalı kahveler gibi. Ve farkına varmadan fazla kiloya neden olur."

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