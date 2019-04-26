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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD ve Fransa'ya sert uyarılar!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD ve Fransa'ya sert uyarılar!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği için somut adım bekliyoruz" açıklaması yaptı.

Hami Aksoy, ABD'ye YPG konusunda kritik çağrıda bulundu. Aksoy, "ABD yönetimi yeniden tehdit diline döndü, dayatmalarla sonuç alınamaz" ifadelerini kullandı.

Aksoy'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

"ABD ile patriot alımı konusunda görüşüyoruz"

-İdlib'te sukünetin sağlanması noktasında Rusya ile hem fikiriz. ABD ile patriot alımı konusunda görüşüyoruz. S-400 ile bir arada düşünmüyoruz. F-35 pilotları eğitim görüyor. Uçakların teslimatı başladı, geri adım atmayacağız. Patriot almayacağız diye bir şey yok, görüşmelerimiz devam ediyor. 

"Kullandığı ağır ifadelerin karşılığı olacak"

-Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisanı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. Macron'un Kullandığı ağır ifadelerin karşılığı olacak. Fransızların bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var.

"ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz"

-TÜPRAŞ'ın rafineleri İran petrolüne uygun. ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz.

Suriye'de güvenli bölge

-Güvenli bölge Türkiyenin kontrolünde olmalı. 32 kilometre olmalı. Güvenli bölge konusunda 3 toplantı yapıldı. Bizim önceliğimiz PYD/YPG'nin çıkarılması. ABD'nin tamamen çekilmeyeceği anlaşılıyor ancak sahada güç boşluğuna yol açmaması lazım. Terör örgütleri güçlendirilmemeli. Golan Suriye toprağı. İlk tepki bizden geldi. ABD bu adımda yalnız kaldı. 

1915 olayları

-Açıklama ve üslubu devlet geleneğine sahip olmadığını gösteriyor. 1915 olayları meşru bir tartışma konusudur. Ermenistan arşiv açma cesaretini gösterse gerçekler ortaya çıkacak. 

Danimarka'da Türkiye karşıtı gösteri

-Temeli yok, Tek taraflı, gerçekleri yansıtmayan bu yönergeyi reddediyoruz. 

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