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5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapık kim? Çocuğa ne oldu durumu nasıl

5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapık kim? Çocuğa ne oldu durumu nasıl

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden sapığın ilk başta Suriyeli olduğu söylenmişti, M.V isimli sapık Pakistan uyruklu çıktı.

Kamuoyunda büyük infial yaratan Küçükçekmece'deki cinsel istismarla ilgili Pakistan uyruklu bir kişi yakalandı. İstanbul Emniyetinde sorgusu süren sapığın 20 yaşında olduğu öğrenildi. M.V.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Toplam 9 kişi gözaltına alındı

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerden eşkalini tespit ettikleri 6'sı yabancı uyruklu 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Altısı Pakistan uyruklu 9 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Küçük çocuk, teşhis etti

Cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildi. 

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sapık herşeyi itiraf etti
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu M.V. suçunu itiraf etti. Zanlı tercüman eşliğinde sorgulandı. Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın yerde çalıştığını söyleyen zanlı "Öğle arası oldu. Dışarı çıktım. Dışarda gezmeye dolaşmaya başladım. Mahallede küçük kıza rastladım." dedi. Önce çevreyi kontrol ettiğini ardından küçük kıza cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Olayın ardından kaçtığını polise anlattı.

M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Küçük çocuğun son durumu
Çarşamba akşamı hastaneden taburcu edilen küçük kıza pedagoglar ve psikologlar yardımcı oluyor. Ağır bir travma yaşayan küçük kızın annesi yeni doğum yapmıştı. 

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