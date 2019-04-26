Sergen Yalçın bombası! Açık ara birinci oldu

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine kimin geleceği merak konusu olurken siyah-beyazlı taraftarlar yapılan anketin sonucunda Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istiyor.

Beşiktaş’ta taraftarların gönlündeki teknik direktör adayı Sergen Yalçın oldu. İnternette, Siyah-Beyazlı futbolseverlere “Şenol Güneş’in görevi bırakmasından sonra gelecek sezon takımın başına kim geçsin?” sorusu yöneltildi. Büyük ilgi gören ankete 30 bine yakın kişinin katılarak tercihini belirttiği kaydedildi.

Sergen Yalçın açık ara birinci oldu

Oylama sonrasında ise şu anda Aytemiz Alanyaspor’u çalıştıran ve Beşiktaş’ın efsane futbolcuları arasında yer alan Sergen Yalçın açık ara birinci oldu. Yalçın kullanılan oyların yüzde 57.44’ünü alırken, diğer tüm adayların toplamından daha fazla bir oran yakaladı. Kara Kartal için gündeme gelen hoca adayları arasında Sergen Yalçın ismi de sıkça dile getiriliyordu.

İkinci sırayı Guti aldı

Ankette ikinci sırayı ise şu anda Güneş’in yardımcılığını yapan ve yönetimin “Daha fazla sorumluluk alsın” dediği Guti Hernandez aldı. İspanyol çalıştırıcıya yüzde 23.78 oranında oy kullanıldı.

Okan Buruk ve Lucescu

Galatasaray’da yıldızlaşan ve bir dönem Beşiktaş formasını da giyen Okan Buruk’a yüzde 6.31, Kartal ile daha önce şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu’ya da yüzde 6.05 oy çıktı.