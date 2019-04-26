Erol Bulut'tan istifa sinyali

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kupadan elendikten sonra yaptığı açıklamada ''Kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim. O yüzden ekibimle oturup bunu 1-2 gün içerisinde konuşacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final son maçında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a 5-2 yenilerek kupaya veda etti. Böylelikle Galatasaray, kupada finale yükseldi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 5-2 kaybettikleri Galatasaray karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün tabii sonuca bakarak konuşmayacağım. Geldiğimiz noktada Evkur Yeni Malatyaspor'da tabii ki hedefimiz bu şehre, kulübe final yaşatıp, kupayı getirmekti ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bugün daha güçlü bir rakibe karşı elenmiş olduk. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İkinci yarıda oynadığınız futboldan dolayı özür diliyoruz. İlk yarı iyi bir futbol vardı, öne geçebilirdik. Maalesef olmadı. Nitekim elenmiş olduk" dedi.

Ligde kalan 5 maç olduğuna dikkat çeken Bulut, "Evkur Yeni Malatyaspor'un en iyi şekilde oynayıp, en iyi yerde bırakacağını düşünüyorum. Ama onun dışında ekibimle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde konuşup, kendimle ilgili radikal bir karar alabilirim. O yüzden ekibimle oturup bunu 1-2 gün içerisinde konuşacağız" diye konuştu.