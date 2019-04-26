Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklama talebiyle adliyede!
Hakkında soruşturma başlatılan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun, tutuklama talebiyle adliyeye getirildi.
'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınmıştı
Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 23 Nisan Salı günü gözaltına alınmıştı.