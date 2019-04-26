Ön çapraz bağlar kopunca ne olur? Tedavisi nasıl yapılır

Sadece sporcularda değil, her yaştan spor yapan insan sayısının hızla artması nedeniyle diz bağ yaralanma sıklığı da giderek artıyor.

Adana Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Doç. Dr Hakan Çiçek, toplumda ortalama 3 bin kişide 1 oranında görülen ön çapraz bağ yaralanmalarının günümüzde, özellikle gençlerde sıklıkla karşılaşılan problem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Bu yaralanmaların yüzde 80’i spor yaralanmaları ile ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Gerek hobi amaçlı spor aktivitelerinde bulunanlarda gerekse amatör ve profesyonel sporcularda tedavi gerektiren yaralanmaların başında gelmektedir. Ön çapraz bağ yaralanması sonrası kişi ya da sporcu yaşam kalitesinde düşüş yanında iş gücü kaybına uğramaktadır. Eğer tedavisi göz ardı edilirse, bu durum daha sonra ilgili diz için ek yaralanmalar ve fonksiyon kayıpları ile birlikte kronik süreçte diz osteoartriti (kireçlenme) ile sonuçlanmaktadır.



Ameliyat edilmeden tedavi olur mu?

Tedavi seçenekleri içinde ameliyat dışı yöntemler kısıtlı bir grup hasta için önerilse de cerrahi tedaviler öne çıkan tedavi şeklidir. Güncel yaklaşımlarla bu hasta grubunda yaralanma öncesi aktivite seviyelerine ulaşmak çok daha yüksek oranlarda sağlanarak hastaların yaşam kalitesi artırılabilmektedir.”

Ön çapraz bağ kopmaları nedir?

- Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) bacak kemiğinin uyluk kemiğine göre anormal bir şekilde öne doğru yer değiştirmesini engelleyen en önemli yapıdır.



- Bağın ortalama uzunluğu 38mm, çapı ise 11 mm’dir. Ön çapraz bağın kopması dizde en sık görülen ciddi bağ yaralanmasıdır.



- Ön çapraz bağ sıklıkla sportif bir aktivite sonucu kopar. En sık rastladığımız yaralanma şekli futbol, basketbol gibi yüksek tempolu sporlarda genellikle sabit ayak üzerinde vücudun ani dönme hareketi sırasında meydana gelir ve genellikle bir darbe veya temas söz konusu olmayabilir.



- Özellikle çivili futbol ayakkabılarının zemine saplanması sonrasında ani dönme hareketi yapılırsa, ayak sabit iken gövde diz üzerinde dönmeye zorlandığında yırtık meydana gelebilir.



- Ön çapraz bağ yaralanması sırasında dizde ani bir kopma hissi ile birlikte hemen birkaç saat içinde diz şişer



- Bu şişmenin nedeni kopan bağdan diz içine olan kanamadır. Bu sırada dizden bir ses de gelebilir.



- Yaralanma sonrası dizi şişen 3 sporcunun yaklaşık 2’sinde ön çapraz bağın kopmuş olduğu düşünülmektedir.