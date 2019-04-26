Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında puana inanıyor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 28 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacakları maçta puan alacaklarına inandığını söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, Beşiktaş maçı öncesinde AA muhabirine konuşan Mustafa Kaplan, "Şükür ki aşağıdan kurtulduk. İkinci yarıya başlarken kırmızı çizginin altındaydık. İkinci yarıda yapılan planlama ve transferlerle şu anda 36 puanımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "O maça hazırlanıyoruz. Kafa olarak maça odaklandık." diye konuştu.

"Beşiktaş maçından puan bekliyorum"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, maç öncesinde Beşiktaş'ın kağıt üzerinde favori olduğunu ifade etti.

Beşiktaş karşılaşması için hesaplarını puan üzerine yaptıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Biz Ankaragücü olarak uzun zamandır Beşiktaş'ı yenemiyormuşuz. En son Ersun hoca zamanında yenmişiz. İnşallah bu hafta bir ilki başarırız. Hesaplarımızı puan üzerine yapıyoruz. Kağıt üzerinde baktığınız zaman Beşiktaş favori gözüküyor. Sahada baktığınız zaman favori yoktur. Onların şansı ne kadarsa, bizim de şansımız o kadar. Beşiktaş maçından puan bekliyorum. Kora kor oynayacağız. Kazanamıyorsak, kaybetmeyeceğiz."

Bütün rakiplere saygı duyduklarını belirten Kaplan, "Puan veya puanlar için sahaya çıkıyoruz. Bundan dolayı da oyuncu grubumuz kafa olarak hazır. Birçok oyuncumuz da ilk kez Beşiktaş'a karşı bir maç oynayacak. Onlar da bu maçın bilincinde." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Kaplan, karşılaşma öncesi iki takımın taraftar gruplarının paylaştığı güzel mesajların önemine dikkati çekti.

Kaplan, "Taraftar grupları paylaşımlar yapmış. Biz her kulüple dostuz. Geçmişi konuşmanın bir anlamı yok. Herkes, hedefi doğrultusunda işini en iyi şekilde yapacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.