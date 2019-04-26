Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY operasyonu

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5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı

Kilo almak ya da vermek isteyenlere 'çay' önerisi

5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapık kim? Çocuğa ne oldu durumu nasıl