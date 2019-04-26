HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY operasyonu

KONYA merkezli 32 ilde FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 15'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerden 30'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi. 

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 15'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasında değişiklik
Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasında değişiklik
Sergen Yalçın bombası! Açık ara birinci oldu
Sergen Yalçın bombası! Açık ara birinci oldu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD ve Fransa'ya sert uyarılar!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD ve Fransa'ya sert uyarılar!
Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!
Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı çıkışı: Basitleştirilemez
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı çıkışı: Basitleştirilemez
Bruma'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Bruma'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında puana inanıyor
Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında puana inanıyor
Ön çapraz bağlar kopunca ne olur? Tedavisi nasıl yapılır
Ön çapraz bağlar kopunca ne olur? Tedavisi nasıl yapılır
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
Erol Bulut'tan istifa sinyali
Erol Bulut'tan istifa sinyali
Kilo almak ya da vermek isteyenlere 'çay' önerisi
Kilo almak ya da vermek isteyenlere 'çay' önerisi
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapık kim? Çocuğa ne oldu durumu nasıl
5 yaşındaki kıza tecavüz eden sapık kim? Çocuğa ne oldu durumu nasıl
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Yorumlar