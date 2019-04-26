HABER /  YEREL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Neler oluyor? 4 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!

Neler oluyor? 4 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!

BOLU'da, 4 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunan Sedat Kırçoban isimli sapık, delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha önce aynı suçtan yakalama kararı olduğu için cezaevine gönderildi.

Olay, Salı günü Bolu'nun Yumrukaya Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan çiftlikte yaşayan aile 4 yaşındaki erkek çocuklarının evde olmadığını görünce aramaya başladı.

Anne şok geçirdi

Çocuğunu aramak için evin bitişiğindeki ahıra giren anne, aynı çiftlikte yaşayan Sedat Kırçoban (32) isimli şahsın belden aşağısının çıplak halde oğluyla birlikte olduğu gördü.

Gördükleri karşısında şok olan anne, çığlıklar atarak çiftlikte çalışanlardan yardım istedi. Çiftlik çalışanlarının kaçmak isterken yakaladığı Sedat Kırçoban, olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim edildi.

"Delil yetersizliği"

Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Kırçoban, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan Kırçoban, delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı suçtan yakalama kararı çıktı

Bolu'da yaşanan olaydan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kırçoban, Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasında değişiklik
Mansur Yavaş talimat verdi! Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasında değişiklik
Sergen Yalçın bombası! Açık ara birinci oldu
Sergen Yalçın bombası! Açık ara birinci oldu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD ve Fransa'ya sert uyarılar!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD ve Fransa'ya sert uyarılar!
Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!
Küçükçekmece 7 yaşındaki kızı taciz eden ikinci sapık da yakalandı!
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı çıkışı: Basitleştirilemez
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na saldırı çıkışı: Basitleştirilemez
Bruma'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Bruma'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber
ÖNCEKİ HABERLER
Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında puana inanıyor
Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında puana inanıyor
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Ön çapraz bağlar kopunca ne olur? Tedavisi nasıl yapılır
Ön çapraz bağlar kopunca ne olur? Tedavisi nasıl yapılır
Erol Bulut'tan istifa sinyali
Erol Bulut'tan istifa sinyali
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kilo almak ya da vermek isteyenlere 'çay' önerisi
Kilo almak ya da vermek isteyenlere 'çay' önerisi
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar