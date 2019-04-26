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Süleyman Soylu'dan CHP'nin suç duyurusuna tepki

Anadolu Ajansı
Süleyman Soylu'dan CHP'nin suç duyurusuna tepki

Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasının ardından hakkında suç duyurusunda bulunan CHP'ye tepki gösterip "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, resmi Twitter hesabından, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki cenaze töreninde uğradığı saldırı nedeniyle kendisinin de aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri hakkındaki suç duyurusuna ilişkin paylaşımda bulundu.

''Şahsım adına şeref beratıdır''
Bakan Soylu, paylaşımında, "PKK ve avanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır." ifadelerini kullandı.

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