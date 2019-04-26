Ankara'da ramazan pidesinin fiyatına zam geldi işte yeni fiyatı

Ramazan ayında iftar sofralarını süsleyen pidenin Ankara'daki fiyatı belli oldu. Bazı fırınlar, 300 gram ramazan pidesini 2,5 lira, 500 gram yumurtalı pideyi ise 5 liradan satmayı planlıyor.

Ekip olarak ramazan için gerekli planlamayı yaptıklarını söyleyen Cumhuriyet Lezzet Dünyası Yöneticisi Sabri Bingöl, yaptığı açıklamada ramazanda satılan ekmek çeşitlerinde pidenin önemli yer tuttuğunu belirtti.

Ayrıca zam gelen pide için fiyat bilgisi de veren Bingöl, "Bu sene Ankara'daki pide fiyatları federasyonumuz tarafından belirlendi. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. 300 gramlık ramazan pidesini bu yıl 2,5 liradan, 500 gram yumurtalı pideyi 5 liradan satacağız. Geçen sene Ankara'da 275 gram pide 2 liraydı. Yumurtalı pide yine aynı fiyattan satılmıştı." dedi.

İftara 2 saat kala hazırlanacak

Bingöl, iftara yaklaşık 2 saat kala hazırlamaya başlayacakları pidelerin üzeri kapatılarak evlerde saklanabileceğini, diğer ekmekler gibi pidenin de israf edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Yumurtalı pide tercih ediliyor

Nimet Fırını Yöneticisi Osman Atak da "11 ayın sultanı ramazan" için ön hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayarak, "Ramazan pidesi için özel un getirtiyoruz. Gece ve gündüz çalışma saatlerimizi ayarladık. Ekipmanlarımız hazır, bakımlarını yoğun geçecek ramazan ayı için yaptık. Allah nasip ederse 7 Mayıs'ta ilk pidemizi çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerin genel olarak yumurtalı pideyi tercih ettiklerine dikkati çeken Atak, herkesin ihtiyacına göre pide üretimi yaptıklarını dile getirdi.