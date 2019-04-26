Orhan Gencebay'ın oğlunun bıçaklanmasıyla ilgili taksicilerden açıklama geldi

Usta sanatçı Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay, akşam saatlerinde tartıştığı bir taksi şoförü tarafından bıçaklanıp hastaneye kaldırılmıştı. Konuyla ilgili özür dileyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, denetimi arttırmak adına İçişleri Bakanlığı'nı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nü işbirliğine davet etti.

Yıldız Posta Caddesinde Dedeman Otele yakın bir yerde taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçının oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gencebay'ın hayati tehlikesi bulunmuyor. Konuyla ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan yazılı açıklama geldi.

"Gencebay ailesinden hastanede özür diledik"

Açıklamada şunlara değinildi: "25 Nisan 2019 Perşembe gecesi saat 22:00 sularında Güngören Esnaf Odası'na kayıtlı bir taksimizin şoförü tarafından ülkemizin değerli sanatçısı Orhan Gencebay'ın kıymetli oğlu Gökhan Gencebay'a sözlü ve bıçaklı saldırı olduğunu öğrendik.

Akabinde sektörümüz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere hemen dün gece yarısı Gayrettepe'de kaldığı hastaneye gidip kendilerine, kıymetli annesi Sevim Emre'ye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hiç istemediğimiz, tasvip etmediğimiz ve tamamen sektörümüze zarar veren bu olaydan ötürü Kıymetli Gencebay ailesinden özür diledik. Durumunun iyi olması bizi sevindirdi, Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ziyaretimizde kendilerine de ifade ettiğimiz üzere olayın bizzat takipçisi olacağımızı bildirmek isterim, öte yandan yaşanılan bu olayda, taksi şoförünün daha önceden de sabıkası olduğunu öğrendik. Bu, bizim uzun süredir dile getirdiğimiz denetim eksikliklerini, sektörümüzde standartların bir türlü oluşturulamamış olmasını da tekrar gün yüzüne çıkardı. Biz 52 bin çalışandan oluşan bir sektörüz, ancak içimizde maalesef denetim eksiklikleri dolayısıyla bu tür sabıkalı insanlar da kaçak çalışabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için hem İçişleri Bakanlığı'nı hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nü işbirliğine davet ediyoruz. Yaşanan elim olaydan dolayı üzüntümüzü tekrar belirtmek isteriz.

Saygılarımla

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu"