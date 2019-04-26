Real Madrid'den iki bomba transfer hamlesi

Zinedine Zidane'ı takımın başına getiren İspanyol devi, Eden Hazard ve Paul Pogba'yı transfer listesinin en üst sırasına aldı.

Zidane'i göreve getirdikten sonra yeni sezona güçlü bir kadroyla başlangıç yapmak isteyen Real Madrid, gelecek sezon için Eden Hazard ve Paul Pogba'yı gündemine aldı.

Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da havlu atan Real Madrid'in sezon sonunda takımı elden geçirmesi bekleniyor. Sky Sports'un haberine göre, Zinedine Zidane'ı takımın başına getiren İspanyol devi, Eden Hazard ve Paul Pogba'yı transfer listesinin en üst sırasına aldı.

Paul Pogba, Manchester United'ın son zamanlardaki kötü grafiği nedeniyle ağır eleştiriler alırken, Şampiyonlar Ligi'nin de zora girmesiyle Fransız yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor.

Diğer yandan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Eden Hazard da ayrılığa sıcak bakıyor ve Chelsea 100 milyon Sterlinlik karşılanması halinde oyuncusunun Real'e katılmasına izin verecek.

Geçtiğimiz günlerde Zidane'ın Pogba'yı takımda görmek istediğini açıklaması, Hazard'ın 'Real Madrid çocukluğumun rüyası' demeci İspanyol devinin bu iki isim için elini kolaylaştırıyor