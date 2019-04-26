HABER /  DÜNYA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Türk düğünü Almanya'ya damga vurdu! Bayrak, konvoy, meşaleler...

Demirören Haber Ajansı
Türk düğünü Almanya'ya damga vurdu! Bayrak, konvoy, meşaleler...

ALMANYA'daki 80 araçlık konvoy ile dev Türk bayraklı ve meşaleli Türk düğünü trafiği kilitledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden olan ve Almanya'nın Wuppertal şehrinde oturan 2 Türk ailenin, 80 araçlık düğün konvoyu Alman medyasında tartışmalara yol açtı. Konvoyun meşaleler yaktığı ve yolu kapattığı belirtildi.

Türk düğün konvoylarının yasaklanması haberleri

Alman polisince durdurulan konvoydaki tüm araçların plakaları tespit edilirken, Alman medyası Türk düğün konvoylarının yasaklanması gerektiğini belirten haberler yaptı. 

Alman polisi konvoyu durdurdu

Almanya'nın Wuppertal şehrinde yaşayan Kütahyalı Fatma ve Nevzat Yağız çiftinin kızları Berna ile Ayşe ve Süleyman Demir çiftinin çocukları Talha evlenme kararı aldı. 21 Nisan'da yapılan düğün için iki ailenin yakınları 80 araçlık konvoy yaparak Türk adetlerine göre gelin evine gitti. Araçlar yolda Türkçe şarkılar çalarken dev Türk bayrağı açarak meşaleler yaktı. Alman polisi 80 araçlık konvoyu trafiğe tehlikeye düşürdüğü ve yolu kapattığı gerekçesiyle durdurdu.

Düğün salonuna tek tek gitmelerine izin verildi

Konvoya katılan tüm araçların plakaları tespit edildi. Uzun konvoy yapılmasına izin verilmezken, gelin Berna Yağız evinden alındıktan sonra araçların düğün salonuna tek tek gitmelerine izin verildi. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı düğünde Berna ve Talha Demir hayatlarını birleştirdi.

"Düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifi" iddiası

Düğünden sonra Almanya medyası Türk düğün konvoyunun trafiği kapatıp, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü yönünde haberler yaptı.

Damat Talha Demir’in babası Süleyman Demir, haberlerin ardından sosyal medyada Türk ve Almanlar arasında büyük tartışmaların yaşandığını ve sağ parti milletvekillerinin düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifinde bulunduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Giyim mağazasında taciz skandalı! 1 gözaltı
Giyim mağazasında taciz skandalı! 1 gözaltı
Ankara'da ramazan pidesinin fiyatına zam geldi işte yeni fiyatı
Ankara'da ramazan pidesinin fiyatına zam geldi işte yeni fiyatı
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu
Orhan Gencebay'ın oğlunun bıçaklanmasıyla ilgili taksicilerden açıklama geldi
Orhan Gencebay'ın oğlunun bıçaklanmasıyla ilgili taksicilerden açıklama geldi
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem!
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem!
Darbecilikle suçlanan yarbay yeniden yargılamada beraat etti
Darbecilikle suçlanan yarbay yeniden yargılamada beraat etti
ÖNCEKİ HABERLER
Göz kapağı düşüklüğünün hiç bilmediğiniz belirtileri
Göz kapağı düşüklüğünün hiç bilmediğiniz belirtileri
Süleyman Soylu'dan CHP'nin suç duyurusuna tepki
Süleyman Soylu'dan CHP'nin suç duyurusuna tepki
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Zonguldak’ta sahte diplomayla 21 yıldır müdürlük yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı
Zonguldak’ta sahte diplomayla 21 yıldır müdürlük yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı
Hakan Muhafız 2. sezon tüm bölümleri Netflix'te yayınlandı
Hakan Muhafız 2. sezon tüm bölümleri Netflix'te yayınlandı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İki Türk mühendis geliştirdi Cuma hutbelerinde yeni dönem
İki Türk mühendis geliştirdi Cuma hutbelerinde yeni dönem
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Yorumlar 4 yorum