Terim'in sabrı taştı! İkinci kez kaçtı kalemini kırdı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, daha önce Fenerbahçe maçında bilerek oyundan çıkan dün akşam da Malatya maçından önce oynamak istemeyen Belhanda'nın biletini kesti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, finale yükseldi. Maçtan önce soyunma odasında sıkıntı yaşadığı için kadrodan çıkarılan Belhanda Fatih Terim'i çıldırttı.

Türk Telekom'daki Yeni Malatya maçında Diagne ile penaltı tartışması yaşayan, Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısına 'kart görebilirim' diyerek çıkmayan Belhanda, dün akşam da kendini kötü hissettiğini söyledi ve oynamak istemedi. Fatih Terim bunun üzerine ilk 11'de olan futbolcuyu tribüne gönderdi.

Belhanda yerine Donk

Fatih Terim, kadrodan çıkarttığı Younes Belhanda yerine Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi. Ayrıca kadroda yer almayan Kostas Mitroglou, Belhanda'nın kadrodan çıkartılmasının ardından 18 kişi arasına dahil edildi.

Terim: Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi

Fatih Terim, maç öncesi Belhanda sorusunu yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belhanda'nın son dakikada soyunma odasında bir sıkıntısı oldu, hiç beklemediğimiz bir şekilde. Onu kadrodan çıkardık. Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi" sözlerini kullandı.

Belhanda'nın biletini kesti

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim, Belhanda'nın biletini kesti ve sezon sonunda gönderilmesi için yönetime rapor verecek.