HABER /  GALATASARAY

Terim'in sabrı taştı! İkinci kez kaçtı kalemini kırdı

Terim'in sabrı taştı! İkinci kez kaçtı kalemini kırdı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, daha önce Fenerbahçe maçında bilerek oyundan çıkan dün akşam da Malatya maçından önce oynamak istemeyen Belhanda'nın biletini kesti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, finale yükseldi. Maçtan önce soyunma odasında sıkıntı yaşadığı için kadrodan çıkarılan Belhanda Fatih Terim'i çıldırttı.

Türk Telekom'daki Yeni Malatya maçında Diagne ile penaltı tartışması yaşayan, Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısına 'kart görebilirim' diyerek çıkmayan Belhanda, dün akşam da kendini kötü hissettiğini söyledi ve oynamak istemedi. Fatih Terim bunun üzerine ilk 11'de olan futbolcuyu tribüne gönderdi.

Belhanda yerine Donk
Fatih Terim, kadrodan çıkarttığı Younes Belhanda yerine Ryan Donk'a ilk 11'de şans verdi. Ayrıca kadroda yer almayan Kostas Mitroglou, Belhanda'nın kadrodan çıkartılmasının ardından 18 kişi arasına dahil edildi.

Terim: Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi
Fatih Terim, maç öncesi Belhanda sorusunu yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belhanda'nın son dakikada soyunma odasında bir sıkıntısı oldu, hiç beklemediğimiz bir şekilde. Onu kadrodan çıkardık. Bir rahatsızlığı oldu, kendini iyi hissetmedi" sözlerini kullandı.

Belhanda'nın biletini kesti
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fatih Terim, Belhanda'nın biletini kesti ve sezon sonunda gönderilmesi için yönetime rapor verecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Üniversite tartışması alevleniyor! SP Lideri Karamollaoğlu'na bir tepki daha geldi
Üniversite tartışması alevleniyor! SP Lideri Karamollaoğlu'na bir tepki daha geldi
Futbolda yeni yabancı kuralı belli oluyor! İşte son hali
Futbolda yeni yabancı kuralı belli oluyor! İşte son hali
Merkez Bankası kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum
Merkez Bankası kararı sonrası doların ateşi yükseldi! İşte son durum
Şevki Yılmaz'dan Erdoğan'a yeni parti çağrısı! Çağırıp kucaklaşmazsa..
Şevki Yılmaz'dan Erdoğan'a yeni parti çağrısı! Çağırıp kucaklaşmazsa..
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Erol Bulut'tan istifa sinyali
Erol Bulut'tan istifa sinyali
ÖNCEKİ HABERLER
Diş hekimlerinden ağız içindeki hastalıklar hakkında uyarı
Diş hekimlerinden ağız içindeki hastalıklar hakkında uyarı
Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan atağa geçti
Yeni parti kuracağı konuşulan Ali Babacan atağa geçti
Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 39. bölüm 2. fragmanı
Dünyanın en tehlikeli şirketleri listesine Amazon ve Facebook damgası
Dünyanın en tehlikeli şirketleri listesine Amazon ve Facebook damgası
Vida'ya La Liga'dan talip var
Vida'ya La Liga'dan talip var
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Sarıkaya'dan çarpıcı çıkış: İBB'deki AK Partililer Erdoğan'ın planını reddetmiş oldu
Sarıkaya'dan çarpıcı çıkış: İBB'deki AK Partililer Erdoğan'ın planını reddetmiş oldu
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Dolmabahçe Sarayı'nda döşemenin altında bulundu hemen koruma altına alındı
Yorumlar