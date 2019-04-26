Kaftancıoğlu'ndan "Demirtaş" ve "YSK" ile ilgili bomba açıklamalar!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçimin iptali tartışmalarına değinerek "YSK’dan o karar çıkmayacak" diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu, YSK’nin İstanbul seçiminin iptaline yönelik bir karar vermesini beklemediğini söyledi.

“Sandığa gidin” çağrısını “çok kıymetli” buldu

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 31 Mart öncesi yaptığı, “Sandığa gidin” çağrısını “çok kıymetli” bulduğunu belirten Kaftancıoğlu, aday belirleme sürecinde yaşanan istifasını ve nasıl vazgeçtiğini de anlattı.

"Omuz omuza mücadele ettik"

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici'nin sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, "Yıllardır, sokaklarda hep söylediğimiz bir slogan vardır, bu defa faşizme karşı omuz omuza mücadele ettik, bütün faşizmin karşısında duran yapılarla birlikte" diye konuştu.

"O karar çıkmayacak"

Kaftancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: YSK’dan o karar çıkmayacak. Hiçbir hukuksal dayanağı yok, o yüzden olmayacaktır ama siz ısrarla, buna rağmen böyle bir şey olacak derseniz, emin olun ona rağmen o gün en doğru şey konuşulur ve değerlendirilir ama şu an hiç düşünmüyoruz, hiç gündemimizde yok.