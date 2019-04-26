Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?

Çavuşoğlu'nun 'Lise yıllarından; ders, spor ve sanat' mesajıyla yaptığı paylaşımda, sınıf tahtasında soru çözerken, okul bahçesinde voleybol oynarken ve bir tiyatro gösterisinde sahnedeki anlarına ilişkin fotoğrafları yer alıyor.