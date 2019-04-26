Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?

Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından lise yıllarına ait üç fotoğrafını paylaştı.

Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi? - Sayfa 1

Mevlüt Çavuşoğlu, Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşım yapıyor. 

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Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi? - Sayfa 2

Çavuşoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde lise yıllarına ait üç fotoğrafına yer verdi. 

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Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi? - Sayfa 3

Çavuşoğlu'nun 'Lise yıllarından; ders, spor ve sanat' mesajıyla yaptığı paylaşımda, sınıf tahtasında soru çözerken, okul bahçesinde voleybol oynarken ve bir tiyatro gösterisinde sahnedeki anlarına ilişkin fotoğrafları yer alıyor. 

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Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi? - Sayfa 4

Bakan Çavuşoğlu, Instagram hesabında Antalya'nın doğa ve tarihi değerlerini gösteren fotoğraflar da paylaşıyor. 

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