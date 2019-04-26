Instagram'dan paylaştı! Peki fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyabildiniz mi?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Instagram hesabından lise yıllarına ait üç fotoğrafını paylaştı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Sosyal medya hesaplarından genellikle dış politikadaki çalışmalar ve görüşmelerle ilgili paylaşım yapıyor.
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Çavuşoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde lise yıllarına ait üç fotoğrafına yer verdi.
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Çavuşoğlu'nun 'Lise yıllarından; ders, spor ve sanat' mesajıyla yaptığı paylaşımda, sınıf tahtasında soru çözerken, okul bahçesinde voleybol oynarken ve bir tiyatro gösterisinde sahnedeki anlarına ilişkin fotoğrafları yer alıyor.
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Bakan Çavuşoğlu, Instagram hesabında Antalya'nın doğa ve tarihi değerlerini gösteren fotoğraflar da paylaşıyor.
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