Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Marcao'nun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncunun sağ kasık adelesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Marcao maça devam edemedi. Mücadelenin 30. dakikasında sağ baldırından sakatlık geçiren Marcao oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcu kenara alınırken Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

Marcao'nun sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncunun sağ kasık adelesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini bildirdi. Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek olan Marcao, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.