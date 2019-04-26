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Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Mesut Özil harekatı

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com
Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Mesut Özil harekatı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mesut Özil ve Cenk Tosun transferi için bizzat kendisi devreye girdi. Ali Koç, iki yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmek için yoğun çaba harcıyor.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, yeni dönemin transfer çalışmalarına şimdiden başlarken Ali Koç, Arsenal'da forma giyen Mesut Özil ve Everton'da top koşturan Cenk Tosun'u sarı-lacivertli yapmak için harekete geçti.

İngiltere Premier Lig'de takımlarından forma şansı bulamayan Mesut Özil ve Cenk Tosun'a yeni sezonda Fenerbahçe forması giydirmek isteyen Ali Koç, iki yıldızın transferleriyle bizzat kendisi ilgileniyor.

Yakın ilişkilerini kullanacak
Emery'nin yedek kulübesine mahkum ettiği Mesut Özil'i transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin işi zor ancak Ali Koç, yakın ilişkilerini kullanıp Türk futbolcuyu Kadıköy'e getirmek istiyor. Finansal anlamda zor günler geçiren Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i kiralık olarak transfer etmenin peşinde. Ayrıca Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşını nasıl karşılayacağı da merak konusu.

Cenk Tosun için kiralık formülü
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olduktan sonra gollerine Premier Lig'de devam eden ancak daha sonra yedek kulübesine mahkum olan Cenk Tosun'u kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç, İngiltere'ye sefere çıkacak.

Beşiktaş'ı istiyor ama...
Cenk Tosun, transferinde tek pürüzün milli futbolcunun Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir kulüpte forma giymek istememesi. Önümüzdeki günler neler gösterecek hep birlikte göreceğiz.

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