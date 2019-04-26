Diyarbakır'da Bayrak operasyonu'nda gri listedeki 4 terörist öldürüldü!
DİYARBAKIR Lice'de gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda gri kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Diyarbakır Lice'de dün gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
300 bin TL ödülle Gri Kategoride
Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Kategori’de aranan Doktor Ferhat kod adlı Hamit Aydoğan, Reşit kod adlı Mehmet Reşat Tekin, Merhas kod adlı Müslüm Irmak, Aziz Ararat kod adlı Mesut Aktaş isimli 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.