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Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Melih Gökçek'in kendisini aradığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gökçek ise Portakal'a teşekkür etti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir devam eden Ankara'daki "hafriyat kamyonu geliri" tartışmasını Twitter üzerinden sürdürüyor.

Gazeteci Fatih Portakal'ı aradı

Sık sık sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Fox TV Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal'ı aradı.

Canlı yayında Gökçek'in kendisini aradağını açıklayan Fatih Portakal, Melih Gökçek'in söz konusu iddialarla ilgili söylediklerini aktardı.

Fatih Portakal'a teşekkür

Fatih Portakal'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, Fatih Portakal'a teşekkür etti.

İşte söz konusu paylaşım:

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