Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Melih Gökçek'in kendisini aradığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gökçek ise Portakal'a teşekkür etti.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, günlerdir devam eden Ankara'daki "hafriyat kamyonu geliri" tartışmasını Twitter üzerinden sürdürüyor.
Gazeteci Fatih Portakal'ı aradı
Sık sık sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, Fox TV Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal'ı aradı.
Canlı yayında Gökçek'in kendisini aradağını açıklayan Fatih Portakal, Melih Gökçek'in söz konusu iddialarla ilgili söylediklerini aktardı.
Fatih Portakal'a teşekkür
Fatih Portakal'ın açıklamalarının ardından Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, Fatih Portakal'a teşekkür etti.
İşte söz konusu paylaşım:
9️⃣SN FATİH PORTAKAL’A AÇIKLAMAMI FOX İZLEYİCİLERİNE İLETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM⤵️ pic.twitter.com/Zld2WGgotm— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Nisan 2019
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