Gökhan Özoğuz'dan havalimanındaki o kadına tepki!

''Sorulsa okumuş, medeni...''

Twitter hesabından paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, şu sözlerle sitem etti: "İşte arkadaşlar hiçbir zaman varlık ile karşısındakini ezebileceğini düşünmek ve cehalet ile birilerini darp edebilmek, halk nezninde meşru olamaz.