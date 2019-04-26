Üniversiteler çocuk istismarına 'hayır' dedi

Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri, kariyer koçu yazar Hasan Yıldız’ın gerçekleştirdiği ‘Kariyer Sohbeti’ sonrası “Çocuk istismarına hayır” çağrısı yaptı.

Gelecek Henüz Avuçlarınızda kitabının yazarı yapımcı-yönetmen kariyer koçu Hasan Yıldız, Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İnşaat Mühendisliği Topluluğu ile Girişim ve Inovasyon Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu Kariyer Sohbeti ’nde gençlerle buluştu. Yıldız, gençlere başarılı olmak için bazı ipuçları vererek önemli nasihatlerde bulundu.

Etkinlik sonunda öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğraf çektiren Hasan Yıldız, “O minicik bedenin atamadığı her çığlık bizim çığlığımız. Çocuklar Susmasın” pankartı açtı.

Ayrıca öğrencilerle birlikte; “Çocuk istismarına hayır. Çocukların çığlığı bizim çığlığımız. Çocuklara şiddete hayır” diye haykırdılar.

Yıldız etkinlik sonrası “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” adlı kitabını imzalayıp gençlere hediye etti.