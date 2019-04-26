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Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?

Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?

Kemikleri güçlendiren besinler hakkında uyarılarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Burak Önvural, süt, yoğurt ve peynir dışında tüketilebilecekleri sıraladı.

Beslenme alışkanlıklarımızın kemik kalitemizi da yakından etkilediğini dile getiren Dr. Burak Önvural, “Özellikle gelişimin erken dönemlerinde alınacak gıdalarla kaliteli bir kemik elde etmek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek kemik hastalıklarının ve kırıklarının riskini azaltacaktır” diye konuştu.

Kalsiyum, D-vitamini, K-vitamini, fosfor ve magnezyumdan zengin gıdalar kemik gelişimini ve sağlığını olumlu etkilediğini dile getiren Dr. Burak Önvural, “İlk başta hepimizin aklına süt, yoğurt ve peynir üçlüsü gelmektedir ancak kemik için yararlı gıdaları bunlarla sınırlamak tabi ki mümkün değildir." diyerek şu besinleri tüketmemizi önerdi:

Balık grubundan sardalya, somon, ton gibi gri eti ve yağı yüksek balıklar; ıspanak, enginar, yeşil ve kırmızı biber, bamya, brüksel lahanası, brokoli, domates gibi sebzeler; muz, kuru üzüm, portakal ve greyfurt

"Bununla beraber kemik sağlığını kötü yönde etkileyecek durumlardan da kaçınmamız gerekir." diyen Öncural,  "Yaygın olarak bilindiği üzere sigara kemik kalitesini düşüren, kemik yoğunluğunu azaltan ve kırık riskini arttıran bir alışkanlıktır."

Kafeine dikkat
"Bunun yanında özellikle yüksek dozda kafein alınması, yeteri kadar kalsiyum alınmadan fosfor alınması da kemiklerde erimeye sebep olmaktadır. Bu sebeple kaliteli bir kemik gelişimi sağlanabilmesi için kola ve türevi gazlı içeceklerin, kahve, çay, ve alkol tüketiminin sınırlandırılması olmazsa olmazlardandır.” şeklinde konuştu. 

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