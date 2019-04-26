Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı FETÖ bayram edebilir

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütüne yardım suçlarından tutuklandı. Uzun'un tutuklanmasına tepkiler geldi.

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Uzun, emniyetteki işlemlerin ardından polis eşliğinde adliyeye getirildi. Sulh Ceza Hakimliği de Uzun'u tutuklanmasına hükmetti. Sabri Uzun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 23 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

FETÖ'yle mücadele eden isim

Sabri Uzun'un tutuklanması haberi sosyal medyada büyük yankı buldu. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan karara tepki gösterdi.