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Doğu Ergil'den tecavüzcülere iyi hal indirimine isyan!

Doğu Ergil'den tecavüzcülere iyi hal indirimine isyan!

FATİH 'te Özbekistan uyruklu bir kadına tecavüz eden polislerin iyi hal indirim alması tepkiye neden oldu. Ünlü Prof. Doğu Ergil Twitter'dan duruma isyan etti.

Fatih'te uygulama yaptıkları taksideki Özbekistan uyruklu I.K. (27)'nin yanında kimliği olmadığı gerekçesiyle ekip aracında 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi ve bin 400 TL parasının alınmasına ilişkin biri tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, sanık polis Şeref Ş.’yi “Cinsel saldırı”, “İrtikap” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara iyi hal indirimi

Heyet, sanıklar hakkında duruşmadaki iyi halleri nedeniyle indirim uyguladı. Bir üye hakim, indirim uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi düştü.

Tecavüze iyi hal indirimi isyan ettirdi

Tecavüz sanığına verilen iyi hal indirimimi ünlü prof Doğu Ergil'i isyan ettirdi. Ergil sosyal paylaşım sitesi Twitter'da tecavüze iyi hal indirimi yapılmasına şu sözlerle isyan etti: 

Bu erkek gaddarlığı yargıyı zehirlemeli

''Tecavüzde “iyi hal” ne ola ki? O sırada şarkı söyleyip rahatlatıyorlar mıymış? Bu erkek gaddarlığı yargıyı zehirlemeli''

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