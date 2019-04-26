Bursa'da oto sanayide patlama! 3 işçi feci şekilde can verdi

BURSA Yıldırım'da Otosansit oto sanayi sitesindeki polyester iplik fabrikasında patlama meydana geldi.

DHA'nın geçtiği haberde "Patlamada 3 işçi öldü iki işçi de yaralandı" delilirken Anadolu Ajansı'nda "Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 4'ü ağır 5 işçi yaralandı" denildi.

Polyester iplik üretilen atölye

Oto Sanatkarları Sitesi'ndeki (Otosansit) iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Polyester iplik üretilen atölyede daha sonra yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

4'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Soğutma çalışması

Atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.