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Beyoğlu'nda 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

Demirören Haber Ajansı
Beyoğlu'nda 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

BEYOĞLU'nda kız melesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi bıçakla yaralandı. 

Ömer Avni Mahallesi'nde dün akşam hareketli dakikalar yaşandı. Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yan sokağında lise öğrencisi bir grup ile okul dışından kişiler arasında kavga çıktı. İddialara göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3'ü öğrenci 4 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralı öğrencileri arkadaşları yalnız bırakmadı

Olayın ardından bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralı öğrenciler yerde yatarken arkadaşları bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Kavgayı gören diğer öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. 

“20 kişi hırpaladı”

Esnaf Çetin Aslan, "Kırmızı montlu bir arkadaş, kız arkadaşıyla birlikte aşağıya doğru yürüyordu. Bu okulun öğrencileri koşarak  'Bu mu, bu mu' diye bağırdılar. Biz kavga olacağını düşündük ve aşağıya doğru indik en azında ayıralım diye. 20 kişi çocuğu bayağı bir hırpaladılar. O çocuğu zor bela manavın içerisine soktuk. Sonra bir baktık saldıran 20 kişinin içerisinde 4 kişi bıçaklanmış. Kimin bıçakladığını görmedik. 16-17 yaşlarında çocuklar bunlar" diye konuştu.

Kavga ile ilgisi belirlenen 4 kişi polis merkezine götürülürken hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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