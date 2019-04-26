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YSK’dan "İstanbul seçimleri" için yeni ara karar!

YSK’dan "İstanbul seçimleri" için yeni ara karar!

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklamalar...

Recep Özel yaptığı açıklamada İstanbul seçimleri ile ilgili kısıtlı 5 bin 315 kişinin daha araştırılacağını duyurdu. Özel, A Haber'de yaptığı açıklamada "5 bin 515 kişi daha soruşturulacak" diye konuştu.

"41 bin 132 seçmenin araştırılması kararlaştırıldı"

AK Parti, 41 bin 132 seçmen arasında 2 bin 308 kısıtlı, hayatta olmayan bin 229 kişi bulunduğunu, 10 bin 290 seçmenin hem cezaevlerinde hem başka seçmen listelerinde oy kullandığını iddia etmişti.

AK Parti ayrıca İstanbul seçmen listesinde kayıtlı 5 bin 287 hükümlünün oy kullandığını, İstanbul'daki yerleşim yeri adresi "cezaevi" olan 236 seçmen ile İstanbul genelinde 18 yaşının üzerinde zihinsel engeli bulunan 21 bin 782 kişinin seçmen listelerine kaydedildiği iddiasını YSK'ya taşımıştı.

Ara kararlarda 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile iddiaya konu diğer seçmenlerin durumlarının araştırılması kararlaştırıldı.

Kurul ayrıca, AK Parti'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı yönündeki iddiasıyla ilgili ilçe seçim kurullarından bilgi ve belge istedi.

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