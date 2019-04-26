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Emiliano Sala'nın babası hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Emiliano Sala'nın babası hayatını kaybetti

Arjantin basınında çıkan haberlere göre 21 ocak tarihinde trajik bir uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, yaşamını yitirdi.

Arjantin'in Santa Fe kenti sınırlarındaki Progreso kentindeki evinde kalp krizi geçiren Horacio Sala, perşembe gününü cumaya bağlayan gece hayatını kaybetti.

Progreso Belediye Başkanı Julio Muller, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, Sala'nın annesinin sabaha karşı saat 5 sularında kendini arayıp eşinin kalp krizi geçirdiğini haber verdiğini, tüm uğraşılara rağmen de Sala'nın babasının kurtarılamadığını söyledi.

Neler yaşanmıştı?
Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

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