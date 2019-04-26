Görevliye hakaret etmişti! Atlas Global ve savcılıktan o kadına kötü haber

Atlas Global, görevliye hakaret eden yolcuya diğer uçuşları için bilet satılmayacağını açıkladı. Öte yandan,

İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen, yani herhangi bir şikayet beklemeden soruşturma başlattı.

Şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Funda Esenç, hakkındaki soruşturmanın "hakaret" suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi. Hakarete uğrayan Çelebi yer hizmetleri şirketi personeli T.S'nin de Pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. T.S'nin soruşturma kapsamında Pazartesi günü ifadesi alınması beklenirken, şüpheli Funda Esenç'in de önümüzdeki günlerde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor.