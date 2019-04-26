SON DAKİKA
İstanbul'da polis teyakkuzda! Kurt Kapanı uygulaması: Her yer didik didik aranıyor Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Görevliye hakaret etmişti! Atlas Global ve savcılıktan o kadına kötü haber

Görevliye hakaret etmişti! Atlas Global ve savcılıktan o kadına kötü haber

Atlas Global, görevliye hakaret eden yolcuya diğer uçuşları için bilet satılmayacağını açıkladı. Öte yandan,

İstanbul Havalimanı'nda özel bir hava yolu şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç isimli kadın yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen, yani herhangi bir şikayet beklemeden soruşturma başlattı.

Şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Funda Esenç, hakkındaki soruşturmanın "hakaret" suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi. Hakarete uğrayan Çelebi yer hizmetleri şirketi personeli T.S'nin de Pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. T.S'nin soruşturma kapsamında Pazartesi günü ifadesi alınması beklenirken, şüpheli Funda Esenç'in de önümüzdeki günlerde şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması bekleniyor.

Soruşturmayı başlatan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı gerek sosyal medya gerekse havalimanı güvenlik kamera kayıtlarının temin edilmesine karar verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı! Küçük kızın hali perişan
Foto Galeri 5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık tutuklandı! Küçük kızın hali perişan Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beyoğlu'nda 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı
Beyoğlu'nda 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı
Kemal Kılıçdaroğlu saldırısında Süleyman Soylu'nun rolü var mı?
Kemal Kılıçdaroğlu saldırısında Süleyman Soylu'nun rolü var mı?
YSK’dan "İstanbul seçimleri" için yeni ara karar!
YSK’dan "İstanbul seçimleri" için yeni ara karar!
Emiliano Sala'nın babası hayatını kaybetti
Emiliano Sala'nın babası hayatını kaybetti
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı 'FETÖ bayram edebilir'
Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı 'FETÖ bayram edebilir'
Doğu Ergil'den tecavüzcülere iyi hal indirimine isyan!
Doğu Ergil'den tecavüzcülere iyi hal indirimine isyan!
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Cengiz: Adaletli olsun yeter
Mustafa Cengiz: Adaletli olsun yeter
Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!
Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Üniversiteler çocuk istismarına 'hayır' dedi
Üniversiteler çocuk istismarına 'hayır' dedi
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?
Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Yorumlar 1 yorum