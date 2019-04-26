Arda Turan'a La Liga'dan sürpriz talip

Barcelona'nın yeni sezonda bonservisiyle birlikte satmak istediği Arda Turan'a La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves talip oldu.

Bonservisi Barcelona'da olan Medipol Başakşehir'de ise kiralık olarak forma giyen Arda Turan'a La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves talip oldu.

Asistanaliz.com'da Uğur Demirkırdı'nın aktardığı bilgiye göre; Arda Turan'ın yeniden İspanya'da oynayabileceğini belirtti.

Bu transferin Başakşehir'in transfer olup olmamasına bağlı olarak da gelişim göstereceğinin altını çizen Uğur Demirkırdı, Arda Turan'ın akıbeti hakkında da ilginç detaylar sundu.

Başakşehir'in şampiyon olamazsa ayrılık yakın

Bu sezon Başakşehir'in şampiyon olamaması durumunda takımdan ayrılma olasılığının bir hayli fazla olduğunu duyurdu.