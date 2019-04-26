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Burun estetiği (Rinoplasti) sonrası şişlik kaç günde geçer?

Burun estetiği (Rinoplasti) sonrası şişlik kaç günde geçer?

Rinoplasti ameliyatından sonra oluşan şişlikler hakkında konuşan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Elçin Arıtürk, 3-4 gün belirgin olarak şişliğin kalacağını söyledi.

Elçin Arıtürk, "Ameliyat sonrası kişiden kişiye değişmekle birlikte ilk 3-4 gün belirgin şişlik olabilir. Daha sonra  3-4 haftada bu şişlikte belirgin azalma olur." diyerek şu ifadelerde bulundu.

"Burundaki ödemin tam anlamıyla gerilemesi ve burnun asıl şekline kavuşması 4-6 ayı bulabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası  6. hafta, 3. ay, 6. ay ve 1. yıl kontrolleri oldukça önemlidir."

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