Cihangir İslam'dan Selahattin Demirtaş'a şaşırtan destek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a Saadet Partisi'nden şaşırtan bir destek geldi. Cihangir İslam Demirtaş, Erdem ve Cumhuriyet çalışanları hakkındaki mahkeme kararlarının kamu vicdanını kanattığını söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve eski Cumhuriyet gazetesi çalışanları hakkındaki mahkeme kararlarının kamu vicdanını kanattığını söyledi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partili İslam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde yapılan saldırının organize bir olay olduğunu belirtti.İslam, bu yönde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle menfur saldırının detaylarıyla aydınlatılmasının hem hukuki hem de siyasi açıdan hayati önem taşıdığını söyledi.

Kirli siyasi dilden kurtulmak gerekiyor

"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na iftiraya varan karalamalar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yöneltilen tehditler, partilerinin Elmadağ belediye başkan adayının baskı altına alınması ve seçim arifesinde adaylıktan el çektirilmesi, HDP'ye, Kürt seçmenlere karşı kullanılan düşmanlaştırıcı dil" gibi benzer örneklerin seçim kampanyası sürecinde yaşandığını ifade eden İslam, 'kirli siyasi dilden' kurtulmak gerektiğini belirtti.

28 Şubat hâlâ devam ediyor

Kars'taki 23 Nisan kutlamalarında bir generalin, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmadığını dile getiren İslam, bu durumun 28 Şubat'ın hala devam ettiğini gösterdiğini kaydetti. İslam, "Ayhan Bilgen'in maruz kaldığı bu tutum, millet iradesini hedef alan bir davranış biçiminin yansımasıdır" dedi.

Demirtaş'ın yargılandığı dava kamu vicdanını kanatıyor

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ile eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davaları da anımsatan İslam, "Sayın Selahattin Demirtaş, Eren Erdem ve eski Cumhuriyet gazetesi çalışanları hakkındaki mahkeme kararlarına da şahit olduk. Bütün bu kararların kamu vicdanını kanattığı kanaatindeyiz" diye konuştu.